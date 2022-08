La Cinémathèque de Toulouse crée un nouveau festival

Partager Facebook

La Cinémathèque de Toulouse, présidée par Agnès Jaoui, lance un nouveau rendez-vous : SYNCHRO, festival de ciné-concerts, dont la première édition aura lieu du 30 novembre au 4 décembre 2022.

SYNCHRO sera dédié au cinéma muet et au ciné-concert, deux dimensions qui font partie de l’ADN de la Cinémathèque. Le festival proposera de (re)découvrir des œuvres du cinéma muet à travers le regard et le talent de musiciens aux approches très différentes (du piano à l’électro en passant par le jazz et le rock). L’occasion de prouver, s’il était encore nécessaire de le faire, que grâce, entre autres, à la musique live le cinéma n’a jamais été muet !

Loulou de G. W. Pabst avec Louise Brooks en ouverture, La Ruée vers l’or de Charlie Chaplin – accompagné par l’Orchestre national du Capitole de Toulouse – et Nosferatu de F. W. Murnau – avec Thierry Escaich à l’orgue – feront partie de la trentaine de trésors du cinéma muet choisis pour cette première édition.

SYNCHRO se déploiera sur une vingtaine de lieux dans la Métropole et en région Occitanie. À Toulouse, le festival investira la Cinémathèque, mais aussi la Halle aux Grains, le théâtre Garonne, l’Église du Gesù et le ThéâtredelaCité…

Que vous soyez mélomane, cinéphile ou amoureux des deux arts, SYNCHRO vous attend tous pour partager du grand spectacle.

Les films : des grands classiques et des redécouvertes

Les Aventures du Prince Ahmed de Lotte Reiniger

La Bohème de King Vidor

Chantage d’Alfred Hitchcock

L’Homme à la caméra de Dziga Vertov

L’Inconnu de Tod Browning

Loulou de Georg Wilhelm Pabst (ouverture)

Retour de flamme spécial 30 ans

Nosferatu le vampire de Friedrich Wilhelm Murnau

La Ruée vers l’or de Charlie Chaplin

Scarecrow, ciné-concert sur trois moyens métrages de Buster Keaton

La Sultane de l’amour de Charles Burguet et René Le Somptier

Info : www.lacinemathequedetoulouse.com