Reprise de l’entrainement pour le FENIX Toulouse

Mercredi 20 juillet, les joueurs du FENIX Toulouse Handball retrouvent le Palais des Sports pour débuter la préparation estivale.

On avait laissé le FENIX en juin dernier sur une fin de saison exaltante. Quelques semaines après, Pierrick CHELLE et ses coéquipiers sont attendus ce Mercredi 20 Juillet, au Palais des Sports afin d’entamer la saison estivale. Et ça va commencer directement par un stage de rentrée en Andorre avant quelques matchs de préparation en Aout dont la réception du PSG le 19 aout prochain.

LES DATES CLÉS DE LA PRÉPA :

Du Jeudi 21 au Samedi 23 juillet : Stage de rentrée en Andorre

Vendredi 12 Août à Limoges : CHARTRES – FENIX

Vendredi 19 Août à Toulouse : FENIX – PSG

Samedi 20 Août à Thuir : FENIX – GRANOLLERS

Du Mercredi 24 au Samedi 27 Août : Stage de prépa à Pampelune et Tournoi d’Anaitasuna

Vendredi 26 Août : FENIX – CRETEIL

Samedi 27 Août : Finales

Mercredi 31 Août à Limoges : LIMOGES – FENIX

La reprise des rencontres officielles, aura lieu début septembre.

Pour vous abonner pour la saison 2022-2023 : https://www.fenix-toulouse.fr/blog/abonnements-22-23