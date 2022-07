La musique de Benny Goodman ce mardi au Festival de Toulouse 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pierre Génisson honore dans un programme ce mardi au Jardin Raymon VI de Toulouse l’héritage du King of Swing : Benny Goodman.

À la fois compositeur et chef d’orchestre, ce natif de Chicago et chéri du public partagea toute sa carrière entre jazz et musique classique. C’est lui qui, le premier, ouvrit les portes du monumental Carnegie Hall – temple de la musique classique – au jazz et aux musiciens noirs, à l’occasion d’un concert légendaire en 1938.

En réunissant des œuvres classiques créées par Goodman, et des tubes indétrônables tels que Sweet Georgia Brown ou l’irrésistible Sing, sing, sing , Pierre Génisson, entouré de Fabrice Moreau, Benoit Dunoyer et Bruno Fontaine offre un hommage vibrant à la légende de son illustre prédécesseur.

Plus d’infos : www.festival.toulouse.fr