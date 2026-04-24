Gagnez vos places : Le Fénix Toulouse affronte Tremblay pour un 1er mai explosif !

Partager Facebook

Twitter

Amis supporters toulousains, préparez-vous à faire vibrer les gradins ! Le vendredi 1er mai 2026 à 20h00, le Fénix Toulouse Handball accueille Tremblay-en-France au mythique Palais des Sports André Brouat pour le compte de la 26ème journée de Liqui Moly StarLigue. Et bonne nouvelle : Toulouseblog.fr vous offre l’opportunité de vivre ce choc en direct depuis les tribunes !

L’enjeu du match : Objectif remontada pour le Fénix !

Ce n’est pas un simple match de championnat, c’est un véritable tournant dans cette fin de saison palpitante ! Actuellement positionnés à la 7ème place du classement, les hommes de Danijel Andjelkovic sont en embuscade, à un souffle seulement de leur adversaire du jour, Tremblay, qui pointe à la 6ème place.

Le calcul est simple et l’horizon est dégagé : une victoire ce vendredi permettrait au Fénix de griller la politesse aux Franciliens et de s’emparer de cette précieuse 6ème place ! La dynamique est du côté toulousain. Portés par un public toujours plus bouillant et une force de caractère impressionnante sur le parquet, nos joueurs ont toutes les cartes en main pour imposer leur rythme. La défense solide et les attaques fulgurantes du Fénix promettent de faire plier l’équipe de Tremblay. C’est le moment idéal pour capitaliser sur les efforts de la saison et regarder vers le haut du tableau. L’Europe n’est plus très loin, et chaque point compte. Tous derrière le Fénix !

Pourquoi vous devez absolument être de la partie ?

Le duel direct : Assister en direct à un match à « quatre points » où la hiérarchie du championnat peut basculer.

L’ambiance du Palais des Sports : Rien ne remplace la ferveur toulousaine un soir de grand match. Les tambours, les chants et la proximité avec les joueurs créent une atmosphère électrique.

Un 1er mai festif : Quoi de mieux pour clôturer votre jour férié qu’une grande soirée sportive riche en émotions et en adrénaline ?

Informations Pratiques

Date : Vendredi 1er mai 2026

Heure du coup d’envoi : 20h00 (Ouverture des portes conseillée en avance pour profiter de l’avant-match)

Lieu : Palais des Sports André Brouat (3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse)

Accès : Métro Ligne B (Station Compans-Caffarelli)

Le Fénix a besoin de son 8ème homme pour faire tomber Tremblay. Soyez au rendez-vous, participez à notre concours et venez crier haut et fort les couleurs de Toulouse !