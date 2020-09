Report du spectacle de Laurent Gerra à Toulouse

Partager Facebook

Laurent Gerra présentera son nouveau spectacle « Sans modération » le mercredi 8 décembre 2021.

Compte-tenu des mesures gouvernementales contre le coronavirus Covid-19 et l’incertitude liée à l’évolution de la crise sanitaire dans les prochaines semaines et mois, TS3 et Laurent Gerra ont dû prendre la triste décision de reporter à 2021 la tournée SANS MODÉRATION qui devait reprendre la route le 27 octobre 2020.

La date du 21 novembre au Zénith Toulouse Métropole est reportée au Mercredi 08 décembre 2021 à 20h toujours dans la même salle. Les billets achetés restent valables pour cette nouvelle date.

Infos et réservations :

36 Rue du Taur

BOX.FR – 05 34 31 10 00