Ligue 2 : Le TFC en mission offensive à Clermont !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toujours sans victoire en Ligue 2, Toulouse en quête d’efficacité sur la pelouse de Clermont ce samedi à 15h.

Pour le compte de la 4e journée de Ligue 2, les violets se déplacent en Auvergne pour affronter la belle équipe de Clermont. Après avoir décroché un premier point dans la compétition lundi face à Sochaux (0-0) au Stadium, Toulouse veut passer la vitesse supérieur. Et mettre fin à plus de 300 jours sans victoire.

Les auvergnats débutent bien la saison. Après deux nuls, Clermont a décroché sa premier victoire face à Auxerre (1-0) le weekend dernier grâce à une bonne défense. Le TFC, qui cherche à concrétiser les phases offensives, est prévenu !

L’entraineur toulousain met en garde pour cette rencontre :« Le Clermont Foot est une équipe très joueuse, avec un jeu bien léché, qui construit ses actions. Il ne faudra pas être en retard dans notre pressing, on le sait. Dans ce championnat de Ligue 2 BKT, il n’y a pas de match facile!« .

Mais Patrice Garande l’assure, Toulouse fera le jeu et cherchera à avoir le bon état d’esprit. » « Nous devons garder l’état d’esprit affiché face à Sochaux et encore améliorer notre niveau de jeu, avec plus de réalisme et des buts. La marge de progression est encore importante » analyse le technicien violet. Car, Toulouse veut marquer des buts: « J’ai mis en place un système tactique pour attaquer, qui correspond à mon groupe et à son potentiel. Mes joueurs s’y sentent bien. Maintenant, il faut trouver une plus grande efficacité offensive pour gagner! ». Et ne pas rester sur la frustration de Sochaux où « Il y avait l’âme d’une équipe qui voulait aller de l’avant ».

De l’avant, voilà l’objectif des toulousains pour cette rencontre et la quête d’une première victoire en Ligue 2.

Clermont – Toulouse

Samedi à 15h

Sur Telefoot