Report du concert de Sting à Toulouse

Sting reporte son concert du 12 octobre 2020 au 19 octobre 2021 au Zénith de Toulouse.

Suite au report des concerts estivaux de la tournée de Sting « My Songs », Live Nation et The Cherrytree Music Company annoncent ce jour que par précaution les concerts de cette même tournée initialement prévus en France en octobre 2020 sont également reportés en 2021.

Le concert de STING, initialement prévu le 12 octobre 2020 (20h) au Zénith Toulouse Métropole, est reporté au 19 octobre 2021 (20h). Les billets restent valables ou sont remboursables jusqu’au 30 septembre 2020.

Plus de renseignement auprès de Box Office au 0534311000 ou box.fr