Stade Toulousain : Arthur Bonneval out six mois

Blessure sérieuse pour l’ailier/arrière du Stade Toulousain. Arthur Bonneval est victime d’une rupture du tendon d’Achille. Une mauvaise nouvelle pour Toulouse et le joueur alors que les entraînements n’ont repris que depuis quelques semaines. Bonneval sera out pendant six mois pour un retour sur les terrains en 2021.

On lui souhaite un prompt rétablissement et hâte de le revoir sur les terrains de rugby.