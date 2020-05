Report du concert de Hoshi à Toulouse

Partager Facebook

Il faudra désormais attendre le mardi 16 mars 2021 pour voir Hoshi en concert sur la scène du Zénith de Toulouse.

Dans un communiqué de presse, le tourneur de Hoshi a annoncé le report de la tournée de l’artiste. « La situation sanitaire de ces derniers mois nous a contraint à prendre la décision de reporter la tournée d’Hoshi à partir de février 2021. Une tournée de Zénith se prépare de nombreux mois en avance, et la période de confinement nous a empêché de pouvoir préparer un spectacle à la hauteur de nos attentes, compte tenu des conditions et des restrictions d’accès aux salles. Nous avons donc choisi de décaler les dates de quelques mois afin de pouvoir créer et préparer ces nouveaux concerts dans les meilleures conditions et repartir sur les routes en toute sécurité pour tous ».

Prévu donc le 5 novembre prochain, il faudra attendre le 16 mars 2021 pour découvrir Hoshi en concert à Toulouse. Elle nous présentera son nouvel album « Sommeil Levant ».

Réservations : www.bleucitron.net