Réouverture du Quai des Petits Toulouse !

Ce samedi 4 juillet, le Quai des Savoirs de Toulouse rouvre les portes de son plateau créatif et du Quai des Petits.

Après la réouverture de l’exposition Code Alimentation au Quai des Savoirs, les plus jeunes vont pouvoir, dès le 4 juillet, franchir de nouveau les portes du Quai des Petits et du Plateau créatif pour voyager au cœur de la science. Un nouveau protocole a été déployé pour les accueillir dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

Au Quai des Petits comme au Plateau créatif, on explore, on crée, on manipule, on bricole. Les locaux seront aérés très régulièrement. Ils seront désinfectés, ainsi que les objets manipulés par les enfants et les adolescents, entre chaque séance. Les jauges ont été réduites. Les adultes et les jeunes de plus de 11 ans devront porter un masque.

Pas de changement en revanche au niveau des conditions d’accès : au Quai des Petits comme au Plateau créatif, la réservation préalable est conseillée pour profiter des séances.

Le Quai des Petits accueille les enfants de 2 à 7 ans accompagnés pour des séances d’une heure du mardi au dimanche à 10h, 12h, 14h et 16h.

Infos et réservations : https://www.quaidessavoirs.fr/