Le groupe Mourir en direct pour No Music No Life à Toulouse!

Ce samedi 04 juillet, le groupe Mourir participe au live Stream #retoursurscene proposé par No Music No Life en direct depuis le Connexion Live à 20h30.

Depuis la fin du confinement, NO Music No Live réinvestit les lieux de spectacles pour proposer des live stream en direct sur leur page Facebook, et à revoir sur leur site internet nmnl.fr . On a pu voir entre autres Antes & Mazdes, Tom Terrien, Marty Went Back, Edgar Mauer, Heeka ou encore Princess Thailand et Fotomatic.

Ce samedi à 20h30, place au groupe Mourir en direct depuis le Connexion Live.

🚨Vous êtes prêts ?🚨Samedi 04 juillet on se retrouve à 20h30 avec Mourir en livestream depuis … Le Rex de Toulouse en plein chantier de rénovation et en partenariat avec Noiser. Publiée par NMNL No Music, No Life sur Mardi 30 juin 2020

Plus d’infos : https://www.facebook.com/nomusicnolifeFR

REPLAY sur https://www.nmnl.fr/