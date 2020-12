Réouverture des bibliothèques mardi 8 décembre

Partager Facebook

Le 8 décembre, les bibliothèques et médiathèques de la ville de Toulouse rouvrent leurs portes.

En raison de leur taille et de leur spécificité, la Médiathèque José Cabanis et la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine continueront à fonctionner en Bibliodrive pour proposer un service de prêt à emporter jusqu’à leur réouverture au public, qui sera envisagée à la suite des prochaines annonces gouvernementales.

Pour se conformer aux protocoles, la capacité d’accueil sera limitée et certains services seront adaptés temporairement en raison des restrictions sanitaires.

Il sera possible d’emprunter et de retourner les documents empruntés. En revanche, certains services seront limités ou suspendus temporairement (utilisation des téléviseurs et jeux vidéo, ordinateurs, photocopieurs…). De même, les animations culturelles (conférences, lectures, projections, spectacles, concerts) ne reprendront qu’en janvier.

Pour assurer l’accueil des visiteurs dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, il sera systématiquement demandé de :

– porter un masque à l’intérieur des équipements (à partir de 11 ans)

– se laver les mains en entrant (gel hydro-alcoolique à disposition)

– respecter la limite de personnes autorisées

– respecter les distances de précaution

>> Informations, horaires et fonctionnement sur www.bibliotheque.toulouse.fr