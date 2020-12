Toulouse. Exposition pour l’anniversaire du Studio TAT

Partager Facebook

L’exposition consacrée au Studio Toulousain, « Dans la jungle de TAT, les coulisses d’un studio d’animation », prendra place à la Cinémathèque de Toulouse du 15 décembre 2020 au 14 février 2021.

Pour fêter ses flamboyants vingt ans, le studio TAT ouvre ses coffres et en sort une profusion de scénarios annotés, de croquis, de making of, de gadgets, de trophées et bien d’autres surprises. Autant de clés pour pénétrer dans le monde magique du cinéma d’animation.

Comment crée-t-on un univers visuel ? Comment invente-t-on des plantes et des fleurs ? Comment passe-t-on d’un gribouillis sur une page de carnet à un personnage doté d’une façon de marcher, de regarder, de sourire toute à lui ? DEs As de la Jungle au prochain film prévu pour 2021 Pil, en passant par Terra Willy, plongez dans les coulisses du studio toulousain.

Et, au centre de tout cela, l’histoire étonnante d’un studio toulousain qui s’est imposé sur les écrans du monde entier. Ses films sont maintenant diffusés dans pas moins de soixante-dix pays dans le monde ; l’équipe est passée d’un trio de passionnés, David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti, à un effectif de 120 personnes ; la technique d’animation a évolué du stop-motion des premiers temps à la 3D… Des figurines en pâte à modeler qui ont servi à la réalisation des premiers films jusqu’à l’Emmy Award qui a primé la série animée Les As de la Jungle, cette exposition retrace le parcours d’un studio Pixar à la française, qui a élu domicile à Toulouse.

Plus d’informations sur : www.lacinemathequedetoulouse.com et www.tatprod.com