Réouverture de la Cité de l’Espace Toulouse

Le 3 février 2022, la Cité de l’Espace accueillera de nouveau du public. Attention, programme de haute volée pour les prochains mois !

Après un mois de fermeture, la Cité de l’espace ouvre à nouveau ses portes aux visiteurs le 3 février. L’année 2022 sera celle des 25 ans de la Cité de l’espace qui va proposer à son public tout un programme d’événements.

« CHASSEURS D’ASTÉROÏDES 3D »

Cet hiver plus que jamais, le public français s’est découvert une véritable passion pour le monde mystérieux des astéroïdes et des corps célestes comme les comètes… Et pour cause c’est un sujet d’actualité dans « le monde réel » et la fiction.

La mission DART de la NASA lancée fin 2021 doit percuter en septembre 2022 la petite lune d’un astéroïde afin de tester une méthode applicable en cas de menace de collision. Et parallèlement le film à succès diffusé sur Netflix « Don’t Look Up » (déni cosmique) du réalisateur Adam McKay a adressé un clin d’œil au début de son scénario à un organisme réel de la NASA (le PDCO pour Planetary Defense Coordination Office) chargé de surveiller le ciel et de nous protéger d’un éventuel impact.

Engagée dans la diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace invite petits et grands à découvrir son film « CHASSEURS D’ASTÉROÏDES 3D » dans sa salle Imax®. En se plongeant dans le film, le public part à la découverte des recherches des vrais scientifiques qui travaillent, jour après jour, à protéger notre planète et les Hommes d’éventuels impacts d’astéroïdes. Grâce à une immersion totale dans le quotidien de ces « chasseurs d’astéroïdes », les spectateurs découvrent les outils et techniques de pointe utilisés pour détecter et traquer les astéroïdes proches de la Terre.

Aventurez-vous dans les profondeurs du Systeme Solaire a la rencontre des asteroides decouvrez leurs origines et les menaces eventuelles qu’ils representent pour notre planete grace au film IMAX? « Asteroid 3D ». Scientifiques et ingenieurs revelent les technologies de pointe qu’ils imaginent pour proteger efficacement notre monde de ces risques cosmiques.

Actuellement dans l’ISS

La Cité de l’Espace plonge le public quand le quotidien des Astronautes. Après avoir suivi la mission Alpha de l’astronaute français de l’ESA Thomas Pesquet en 2021, le Carré de l’Actu met à l’honneur les astronautes européens de l’Agence spatiale européenne, l’ESA, qui séjournent actuellement ou partiront pour la Station spatiale internationale (ISS) cette année. Ainsi, à travers l’exposition « Actuellement dans l’ISS », petits et grands sont invités à pénétrer dans la « salle de contrôle » made in Cité de l’espace pour aller à la rencontre de l’astronaute allemand de l’ESA Matthias Maurer et de sa mission Cosmic Kiss.

Dès le mois d’avril 2022, Matthias sera remplacé après 6 mois de mission par l’astronaute italienne de l’ESA Samantha Cristoforetti (photo) qui deviendra par ailleurs la première femme européenne à commander la Station spatiale internationale. La scénographie du Carré de l’Actu a été imaginée pour plonger le visiteur dans l’environnement immersif d’un centre de contrôle spatial. Tout au long des 2 missions, le public y découvre les expériences réalisées en direct dans l’ISS et le but scientifique de ces expéditions. Ces 2 astronautes européens prennent le relai de Thomas Pesquet pour continuer la réalisation de certaines expériences lancées par l’astronaute français de l’ESA. Les temps forts des 2 missions spatiales et les sorties extravéhiculaires seront relayées et expliquées dans le Carré de l’Actu avec son exposition « Actuellement dans l’ISS ». Une exposition réalisée avec la participation de l’ESA et du Centre national d’études spatiales, le CNES et de Comat.

VISITE GUIDEE DU LABORATOIRE EUROPEEN COLUMBUS PAR UN ASTRONAUTE.

Pour permettre aux visiteurs d’en apprendre plus sur le travail et la vie dans la Station spatiale internationale ISS, c’est l’astronaute italien de l’ESA Luca Parmitano qui accueille le public dans le module Columbus des expositions permanentes de la Cité de l’espace. Grâce à une projection, l’astronaute apparaît taille réelle et présente en quoi ce laboratoire européen implanté au cœur de l’ISS est important pour la recherche scientifique. Il revient également sur ses souvenirs d’astronautes. Equipement réalisé avec la participation de l’ESA.

L’EUROPE EXPLORE LE FUTUR » et UNE FRESQUE FUSEES ET LANCEURS

Le public pourra découvrir dès la réouverture et toute l’année 2022 une exposition photos grand format intitulée « L’EUROPE EXPLORE LE FUTUR ». Conçue en partenariat avec l’Agence spatiale européenne, l’ESA, l’exposition invite le public à découvrir les grands projets d’exploration spatiale auxquels participe l’ESA. Par le biais de grands visuels expliqués, petits et grands découvrent alors les nombreuses recherches actuellement en cours pour permettre l’exploration spatiale à venir, dont le retour prochain des humains sur la Lune (programme ARTEMIS) et la découverte robotique de Mars, une planète aussi fascinante qu’hostile. Une exposition réalisée avec la participation de l’ESA et du CNES.

Enfin, la Cité de l’espace a décidé de retracer l’histoire des lanceurs et fusées d’hier, d’aujourd’hui et de demain à travers une fresque de 14 mètres de long. Depuis les premières fusées/ feux d’artifices de la Chine ancestrale, en passant par les lanceurs européens (Ariane, Vega…) et l’arrivée du New Space dans l’exploration spatiale, les visiteurs découvrent l’évolution de ces engins capables d’envoyer des satellites mais aussi des humains en dehors de l’atmosphère terrestre. Une exposition réalisée avec la participation de l’ESA.

Infos : www.cite-espace.com

credit photo Cité de l’espace/ manuel Huyn