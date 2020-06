Réouverture de 7 piscines toulousaines ce lundi !

Partager Facebook

Sept piscines municipales de Toulouse vont rouvrir au grand public à partir du lundi 22 juin.

En application des directives sanitaires de l’État, une procédure de réservation préalable est indispensable, sur des créneaux définis jusqu’au 5 juillet. Son évolution dépendra des annonces gouvernementales pour les semaines suivantes.

Les Toulousains pourront donc réserver des créneaux d’1h30 (incluant déshabillage/habillage). Entre chaque créneau, 30 minutes seront consacrées au nettoyage et à la désinfection des lieux. Les piscines concernées sont Alex Jany, Bellevue bassin nordique, Castex, Jean Boiteux, Nakache été, Papus et Toulouse Lautrec.

Les nageurs pourront effectuer leur réservation via le portail des services en ligne de la Mairie montoulouse.fr où tous les créneaux disponibles seront affichés. Afin de fluidifier les entrées, l’accès au bassin sera facilité pour les nageurs qui ont un abonnement ou une carte 10 entrées.

Si le protocole sanitaire impose classiquement le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique, le port du masque sera obligatoire hors natation ainsi que le respect d’une distance d’un 1 mètre avec les autres nageurs.

Chacun devra être muni d’un bonnet de bain, de savon, pour des raisons sanitaires, les distributeurs habituels ne seront pas mis en service. A l’inverse, tout équipement personnel supplémentaire sera interdit. Un prêt de matériel pédagogique et de sécurité sera possible sur place auprès des maîtres-nageurs sauveteurs.

Les protocoles mis en place pour les nageurs dans chacune des piscines sont détaillés sur toulouse.fr. Evolutifs, ils répondent aux exigences gouvernementales et sanitaires et seront adaptés, voire assouplis, selon les prescriptions gouvernementales et les recommandations du ministère des Sports et de l’Agence Régionale de Santé.