Rendez-vous au Weekend des Curiosités !

Le Weekend des Curiosités s’invite au Bikini de Toulouse pour trois jours avec une programmation exceptionnelle !

Pour sa onzième édition qui prendra place les 2, 3 et 4 juin prochains au Bikini, Le Weekend des Curiosités fait les choses en grand avec une programmation exceptionnelle. Chaque année, le festival nous propose des artistes en devenir ou qui vont marquer les prochaines années musicales. Cette année, on aura le droit de voir Aime Simone, Bomel, Flavien Berger, aupinard, Marina Trnch, Rad cartier, Eloi ou encore Train Fantôme et Yoa.

A nouveau, le public des Curiosités aura plaisir à découvrir des artistes de tout horizon — mais aussi certains artistes locaux à l’instar des projets de Baccus Social Club, Dylan Dylan, H Jeunecrack, Marceau, ou encore WarEnd. Entre électro, rap ou variété française, le caractère éclectique de la programmation des Curiosités a toujours su réunir les ingrédients nécessaires pour conquérir jeunes et moins jeunes : cette nouvelle édition continuera sur cette lancée !

Plus d’infos : https://les-curiosites.com/