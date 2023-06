Hand : Le FENX Toulouse finit en beauté à la maison

Partager Facebook

Pour son dernier match à domicile, le FENIX Toulouse s’est imposé face à Istres (37-32).

Une dernière à domicile validée pour le FENIX ! Jeudi soir, les toulousains n’ont pas laissé la moindre chance à leur l’adversaire. Après les 3 derniers matchs avec des difficultés à rentrer dans la rencontre, les hommes de Danijel Andjelkovic mènent la fronde avec un Jef Lettens impérial dans les buts et des attaques tranchantes. A la mi-temps Toulouse est devant (20-15).

La seconde période est la même que la première. Toulouse déroule au score, le spectacle est même au rendez-vous avec de beaux gestes, des kung-fu, des roucoulettes faisant lever le public. La fin de match et la victoire laissent place à la fête et la célébration pour le dernier match de championnat à domicile de notre capitaine Pierrick Chelle.

Résultat des courses, victoire de Toulouse 37-32 et une belle fête au Palais. Malgré tout, le Top 5 semble trop loin désormais malgré une dernière journée la semaine prochaine.

LA RÉACTION DE BAKARY DIALLO

« Cette victoire fait du bien ! Elle est belle ! Après les trois derniers matchs où on a raté nos premières mi-temps, là on s’est clairement rattrapé. On a fait une bonne première mi-temps contre Istres qui jouait sa vie. Nous on ne jouait plus rien mais on voulait remercier notre public d’avoir été derrière nous du début jusqu’à la fin. Que ce soit pour Max qui n’est pas là ce soir et pour Picou qui vit son dernier match officiel à domicile, c’est une belle victoire et on finit bien. »