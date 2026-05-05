Un grand concert solidaire pour les droits des femmes s’invite à la Halle aux Grains !

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Allier la magie de la musique à la force d’un engagement citoyen, c’est le magnifique pari lancé par le Zonta Club Toulouse. Le mardi 19 mai 2026 à 19h00, la mythique salle de la Halle aux Grains prêtera son acoustique légendaire à un événement musical et caritatif de grande envergure.

Une soirée d’exception où l’harmonie orchestrale et la ferveur du gospel se rencontreront sur scène pour une cause noble : l’autonomisation des femmes.

La rencontre audacieuse de l’Harmonie et du Gospel

Pour faire vibrer les murs de la Halle aux Grains, le Zonta Club a réuni un plateau artistique exceptionnel, promettant un véritable feu d’artifice sonore.

Le public toulousain aura le privilège d’applaudir l’Orchestre d’harmonie de Quint-Fonsegrives, dirigé d’une main de maître par l’illustre David Minetti. Connue pour son exigence et sa musicalité, cette formation partagera l’affiche avec une puissance vocale hors du commun : un grand chœur gospel galvanisé par le talentueux chef de chœur Loïc Geffray.

Ce mélange audacieux entre la richesse instrumentale de l’orchestre d’harmonie et l’énergie communicative, spirituelle et chaleureuse du gospel promet un moment de partage intense. Un voyage musical unique qui saura toucher le cœur de tous les spectateurs !

Zonta Club Toulouse : La musique au service de l’autonomisation des femmes

Au-delà de la performance artistique, ce concert est avant tout un acte de solidarité. Le Zonta International est un club service mondial dont la mission première est d’améliorer le statut légal, politique, économique et professionnel des femmes à travers le monde.

En assistant à ce concert à la Halle aux Grains, vous ne vous contentez pas de passer une excellente soirée culturelle : vous participez activement à cette mission. L’intégralité des bénéfices de cet événement sera reversée au profit d’actions locales et internationales visant l’autonomisation des femmes et la lutte contre les violences qui leur sont faites. Une belle occasion de lier l’utile à l’agréable en soutenant des projets concrets et porteurs d’espoir.

Informations Pratiques & Réservations

Pour que la fête soit belle et que la collecte soit à la hauteur des enjeux, la Halle aux Grains doit afficher complet ! La billetterie propose des tarifs très accessibles pour permettre au plus grand nombre de participer à cet élan de générosité.

Date : Mardi 19 mai 2026

Heure : 19h00

Lieu : Halle aux Grains (1 Place Dupuy, 31000 Toulouse)

Tarifs : De 10,00 € à 15,00 € (Un tarif solidaire très doux pour un lieu si prestigieux)