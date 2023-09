Realo & H JeuneCrack  en concert à Toulouse cet automne

Partager Facebook

Les rappeur Realo & H JeuneCrack seront en concert à Toulouse le 2 décembre prochain.

Samedi 2 décembre c’est la crème de la nouvelle scène hip-hop française qui débarque au Bikini avec un plateau de folie ! REALO rappeur et producteur originaire de la région toulousaine : véritable figure de proue d’une nouvelle scène underground, il repousse les limites du rap en y associant des influences electro, pop et supertrap À ses côtés H JEUNECRACK jeune artiste autodidacte aux influences rap, jazz, soul et chanson française qui avait retourné la scène du Weekend des Curiosités au début de l’été !

REALO & H JEUNECRACK

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2023

Le Bikini – Toulouse

Billetterie & infos : https://lebikini.com