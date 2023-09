Jean-François Zygel et l’Orchestre National du Capitole Toulouse sur France 5

Ce vendredi 1er septembre à 21h, France 5 diffusera l’émission « Mon Schubert à moi » avec Jean-François Zygel et l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.

Jean-François Zygel nous raconte avec tendresse et émotion son « Schubert à lui », mêlant mots et musique au sein d’une étonnante fantaisie télévisuelle avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse et le Chœur de l’Opéra national du Capitole.

Jean-François Zygel recrée ainsi l’esprit des « schubertiades », ces soirées privées où ses amis musiciens fêtaient joyeusement la musique fraîchement composée du jeune compositeur viennois.

Sur le ton de la confidence, Jean-François Zygel rend palpable son lien particulier à la musique de Schubert, jusqu’à ce que « son » Schubert devienne peu à peu le nôtre…

Un orchestre symphonique, un grand chœur, deux formidables chanteurs, un pianiste interprète, un quatuor, un pianiste improvisateur… il fallait bien tout ce beau monde pour créer un concert unique tourné à la Halle aux Grains de Toulouse pour rendre hommage au génial Franz et faire découvrir (ou redécouvrir) les grandes pages connues ou secrètes de son répertoire.