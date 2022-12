Le Festival La Cinémathèque Junior en fête revient pour les vacances de Noël

Partager Facebook

Du 17 au 21 décembre, le jeune public toulousain a rendez-vous avec le festival La cinémathèque Junior en fête. Un programme exceptionnel pour les plus petits !

La Cinémathèque Junior en fête !, c’est cinq jours d’ateliers de création, de séances spéciales et d’animations à la Cinémathèque de Toulouse autour du cinéma. Pour cette 4e édition, il y en aura pour tous les gouts avec de belles découvertes.

Côté salle, le festival vous donnera l’occasion de découvrir des œuvres intemporelles sur grand écran et parfois accompagnées en live par des musiciens ( Chang) ou encore des films cultes comme Mon Voisin Totoro de Miyazaki. Mais aussi de belles découvertes comme Anna contre les vents polaires ou Le Petit Chat curieux.

Le festival ne consacre pas uniquement à des projections. Il ouvre son univers par des ateliers aux plus jeunes. On pourra savoir comment devenir projectionniste, apprendre à écrire son prénom en japonais, faire des lanternes magiques et tant de choses à travers différents ateliers.

Le Festival « La Cinémathèque Junior en fête » est un bon cadeau de noël pour les enfants !

Programmation :

Samedi 17 décembre

14h Atelier Deviens projectionniste !

14h Atelier Totoro est à l’affiche

15h30 Ciné-concert Chang

Dimanche 18 décembre

11h Spectacle L’Écran magique

14h Atelier Ton prénom en japonais

14h Atelier Deviens projectionniste !

15h30 Film Mon voisin Totoro

Lundi 19 décembre

11h Atelier Mash-up !

14h Atelier Deviens projectionniste !

14h Atelier Mash-up !

15h Spectacle Séance bruitage

15h Atelier Mash-up !

Mardi 20 décembre

10h30 Atelier Photo truquée

14h Atelier Deviens projectionniste !

14h Atelier Photo truquée

15h Film Anna contre les vents polaires

Mercredi 21 décembre

10h Atelier Lanterne magique

14h Atelier Lanterne magique

14h Atelier Deviens projectionniste !

14h Centre culturel Alban-Minville

Film Anna contre les vents polaires

16h Film Le Petit Chat curieux

Infos et réservations : lacinemathequedetoulouse.com