Début des festivités de Noël à Toulouse

A partir de ce vendredi 25 novembre, et jusqu’à la fin des fêtes de fin d’année, la féérie de Noël s’installe à Toulouse avec pas moins de 6 marchés ou encore les illuminations de Noël.

Comme chaque année, la Mairie de Toulouse célèbre Noël avec une programmation et des événements débutant ce vendredi pour aller doucement vers les fêtes de fin d’année. Ce Noël s’annonce féérique, avec de nombreuses attractions gratuites pour les plus jeunes, une grande attention est portée au choix des décorations et illuminations mais également à la réduction de l’amplitude horaire, pour une fin d’année plus écoresponsable, dans tous les quartiers. Cette année, les marchés de Noël et les animations gagnent les places et les allées de la ville.

Les animations pour les plus petits





Pour ce moment de fête, Noël à Toulouse s’articule aussi autour d’ani-mations festives : la maison du Père Noël, des manèges, des décors lu- mineux, des animations, dont la présence tant attendue du Père Noël, et des spectacles qui enchanteront petits et grands. Les enfants pourront s’arrêter au stand maquillage, écrire leurs lettres, se photographier sur le traîneau et ses rennes ou aux côtés de l’ours géant. Et enfin profiter de la patinoire.

Les Villages de Noël à Toulouse

Le principal Village de Noël se tiendra, place du Capitole, du vendredi 25 novembre à 10h30 au dimanche 25 décembre à 19h. Sur 5000m², 93 chalets blancs (en bois issu des filières FSC) accueilleront tous les jours les visiteurs à partir de 10h30 ; jusqu’à 20h30 du dimanche au jeudi et jusqu’à 22h le vendredi et le samedi. Cette année, un chalet soli- daire sera dédié à 16 associations qui resteront deux jours chacune.

Le Village de Noël ouvrira également ses portes, square de Gaulle du vendredi 25 novembre à 10h30 au dimanche 25 décembre à 19h. 14 chalets blancs (en bois issu des filières FSC) accueilleront tous les jours les visiteurs à partir de 10h30 ; jusqu’à 20h30 du dimanche au jeudi et jusqu’à 22h le vendredi et le samedi.

Les clients y retrouveront les quatre chalets réservés aux 60 jeunes créateurs et artisans qui s’y succéderont tous les deux jours. On y retrouvera 5 chalets de restauration, 4 pour l’alimentation, 3 chalets habillement, décoration et jeux et 2 pour les bijoux.

Une vingtaine de chalets s’installe sur les Ramblas des allées Jean Jaurès du vendredi 25 novembre à 10h30 au samedi 24 décembre à 18h. Autour d’une buvette, 3 chalets de producteurs locaux et 2 chalets gourmands, un marché spécialement dédié aux créateurs ouvrira ses allées aux visiteurs. Une centaine d’entre eux proposeront leurs créations dans une vingtaine de chalets. Il faudra y retourner régulièrement pour n’en rater aucun !!!

Marché de Noël artisanal et solidaire

La Mairie de Toulouse organise, avec l’association Unis Solidaires, le Marché de Noël Artisanal et Soli- daire, qui se tiendra sur les allées Jules Guesde du 3 au 24 décembre 2022.

Période courte pour les illuminations de Noël

Cette année encore, une attention particulière a été accordée aux choix des décorations et illuminations afin de faire rimer fêtes de fin d’année avec sobriété énergétique et responsabilité écologique. L’éclairage de Noël est fourni à 100% par des lampes LED, plus économes en énergie et moins coûteuses, Il fonctionnera de 17h à 22h du 2 décembre au 2 janvier.