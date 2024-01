Priscilla, Iris et les Hommes…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine, on pourra découvrir les films Priscilla, Iris et les Hommes, Moi Capitaine et Night Swim au cinéma.

Iris et les hommes de Caroline Vignal

Avec Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne de Baecque

Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S’inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boite de Pandore.

Priscilla de Sofia Coppola

Avec Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk

Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui, à 24 ans, est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main.

Moi capitaine de Matteo Garrone

Avec Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawadogo

Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Night Swim de Bryce McGuire

Avec Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle

Ray Waller est un ancien joueur de football américain qui a dû abandonner sa carrière en raison d’une maladie dégénérative, lors de son emménagement dans une nouvelle maison, avec sa famille : sa femme Eve, leur fille Izzy et leur plus jeune fils. Ray ne désespère pas de reprendre sa carrière et persuade toute la famille que la piscine qui se trouve dans le jardin sera parfaite pour sa rééducation et pour ses enfants. Mais cette maison cache un lourd passé et ils vont sans le vouloir réveiller une force malveillante qui va tous les précipiter aux tréfonds de l’horreur absolue.