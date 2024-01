Près de Toulouse, en janvier c’est le mois Molière

Partager Facebook

La belle salle Altigone à Saint-Orens organise durant janvier le mois Molière avec quatre pièces cultes du dramaturge français.

C’est une tradition désormais. Durant le mois de janvier, et pour bien débuter l’année 2024, la compagnie théâtrale L’Esquisse offre au public quatre pièces signées Molière. On pourra voir à l’Altigone les pièces cultes comme l’Avare (13 janvier), Le Médecin malgré lui (20 janvier), les Fourberies de Scapin (27 janvier) et Le malade Imaginaire (3 février).

En tout c’est 2000 spectateurs attendus sur les quatre séances tout public, et pas moins de 15 000 élèves accueillis lors des 28 séances scolaires des quatre pièces de Molière à Altigone.

Infos et réservations : https://altigone.fr/moliere/

Le Programme :

L’avare le 13 janvier

« L’Esquisse, avec ce classique de Molière, signe une mise en scène contemporaine avec un Harpagon résolument « noir ». Mi-homme mi-animal, perché sur un fatras d’objets qu’il a constitué comme son trésor, sa fortune, il veille avec férocité. N’écoutant ni les pleurs, ni les suppliques de ses enfants, il préfère le tintement des écus à tout autre discours. Mais cette comédie a pour thème l’Amour, il est le point de départ dramatique de la pièce et le non-amour nourrit quand à lui son développement; Et ce sont ces sentiments opposés qui créent tous les ressorts comiques de cette pièce. »

Le Médecin malgré lui le 20 janvier

« En nous rapprochant des origines médiévales de cette farce, le rideau s’ouvre sur une taverne où des jeunes gens festoient en chantant et en buvant. Mais au moment de régler leur note, il manque quelques écus ! Après une discussion animée avec le tavernier et la découverte que ce groupe est en fait une troupe de théâtre, il est décidé pour trouver de l’argent, de présenter devant les villageois un spectacle qui sera “Le Médecin malgré lui”. À partir de là, le quatrième mur vole en éclats et le spectacle débute en mettant en scène la farce de Molière, les rapports entre comédiens et ceux que nous créons avec les spectateurs. «

Les Fourberies de Scapin le 27 janvier

« Les Fourberies de Scapin, ou comment un valet va réussir, par ses intrigues, à sauver les destinées amoureuses de deux jeunes gens au détriment de leur père respectif.

Spectacle de Commedia dell’Arte qui transporte le spectateur dans une mise en scène originale et explosive où triomphent rires, lazzi et coups de théâtre pour le plaisir de tous. »

Le Malade Imaginaire le 3 février

« Le Malade imaginaire de l’Esquisse est une comédie virevoltante qui plonge le spectateur dans le monde absurde d’Argan. Hypocondriaque, narcissique, immature, il se comporte comme un grand enfant orphelin et frustré qui demande des soins permanents et une attention virant à l’obsession. La véritable pathologie d’Argan est une peur panique de grandir avec un besoin maniaque d’être protégé des maladies imaginaires… Une des plus belles œuvres de Molière dans un univers inspiré de Tim Burton, alliant onirisme, baroque et humour. »