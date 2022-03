Dimanche, une course solidaire au Grand Marché de Toulouse

Le Grand Marché Min de Toulouse organise ce dimanche 13 mars un course solidaire pour l’association « De Toit à Moi ».

Le Grand Marché, le MEDEF31, Sporting Form, A La Une Family, Belles Gamelles et Jolies Musiques font équipe en faveur de l’association « De Toit à Moi » et organisent une course solidaire au Grand Marché le dimanche 13 mars au matin. Les participants pourront choisir deux formats de courses soit un 5km soit un 10km.

Une ambiance festive ! Si avant la course pour les sportifs, il y aura un échauffement, on découvrira aussi sur place de la musique avec les Dj Toulousains de Jolies Musiques mais aussi des fruits, des cocktails et de la restauration sur place !

Pour s’inscrire :

La course se fait en faveur de l’association Toit à Moi. L’inscription est soumise à un don d’un montant libre et génère automatiquement le dossard à retirer sur le jour de la course dès 9h30.

> soutenir.toitamoi.net/CourirpourToit-MIN-2022/