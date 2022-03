Bon Enfant, Prattseul et Julii Sharp à Toulouse : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Samedi 12 mars, le Rex de Toulouse propose une belle soirée avec Bon Enfant, PrattSeul et Julii Sharp (Inouis 2022). Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Une soirée, trois groupes. Trois moments exceptionnels avec des talents émergents toulousains mais aussi outre-atlantique. Tel est le programme du Rex ce samedi 12 mars. Préparez vous à découvrir la pop psyché de Bon Enfant, la folk de Julii Sharp et la pop lunaire de Prattseul.

Toulouse Blog vous invite à les découvrir le samedi 12 février ! La chance !

Bon Enfant

Bon Enfant s’est dévoilé au Canada à l’automne 2019 avec un premier album homonyme. Deux ans plus tard, ils récidivent avec Diorama, un deuxième album gorgé de musique à l’image projetant l’imaginaire et le fabuleux, de disco naïf et emprunté, de hard et de glam rock, de pop nippone et de folk pastoral, en esquivant le pastiche toujours, pour façonner un rock québécois perméable et ouvert.

JULII SHARP

Dans son chant, on retrouve Norah Jones et Joan Baez, de quoi la propulser parmi la sélection des Inouïs du Printemps de Bourges 2022. Récemment rejointe par des musiciens issus à la fois du rock et du jazz, le projet se dessine avec toujours plus de couleurs : un folk sensible et cinématographique, à découvrir sur scène.

PRATTSEUL

A cet artiste au style et au ton uniques, le monde ne peut pas s’imposer ; il préfère le penser, le façonner et le diriger. C’est quand il veut, où il veut. Son allure est le fruit d’un profond détachement mâtiné de tendances rockeuses. Gentilhomme de fortune, comme l’était Corto, son « role model » de Maltais, Prattseul ne file pas droit.