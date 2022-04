Super League : Les toulousains laissent filer le derby

Partager Facebook

Lors du premier derby français de l’histoire de la Super League, le Toulouse Olympique s’est incliné face aux Dragons Catalans (18-10).

On ne peut rien reprocher à l’engouement présent en cette date historique, mais le score final laisse peser un sentiment de déception sur le Toulouse Olympique.

Les premières minutes de l’échange sont équilibrées, mais ce sont les Catalans avec leur ailier Fouad YAHA qui frappent en premier. Les Olympiens tentent de répliquer, Justin SANGARE est tout proche d’égaliser mais l’essai sera ensuite refusé après arbitrage vidéo. La déception est encore plus grande car sur la chaine catalane suivante, CHAN vient inscrire le deuxième essai du match. Les hommes de Sylvain HOULES sont souvent dans les derniers mètres mais ne concrétisent pas, un carton jaune pour faute professionnelle de Matty RUSSELL n’arrange pas la situation. C’est pourtant en infériorité numérique que les Olympiens vont réduire l’écart juste avant la pause par leur marqueur phare, Guy ARMITAGE qui inscrit son cinquième essai de la saison. 14-6 en faveur des hôtes au retour aux vestiaires.

Le deuxième acte est beaucoup plus engagé, en témoigne le carton jaune pour Eloi PELISSIER à la 41e minute. Les haut garonnais repartent à l’offensive, une nouvelle fois en infériorité, mais les Dragons sont chirurgicaux, et WHITLEY marque le troisième essai des Dracs.

Trois minutes plus tard, Maxime STEFANI est retourné par CHAN et retombe sur la tête, le numéro 27 des Dragons est exclu définitivement et les joueurs de Steve McNAMARA finiront à 12. Dans la foulée Matty RUSSELL vient inscrire l’essai de l’espoir pour le Toulouse Olympique.

Les vingt-cinq dernières minutes verront les Toulousains pousser pour égaliser – un nouvel essai sera refusé à Guy ARMITAGE – mais ils sont trop d’approximatifs pour mettre à défaut la défense catalane.

Ce sont donc les Dragons Catalans qui remportent ce premier derby Français de l’histoire en Super League, sur le score de 18 à 10. Pas le temps d’être déçus pour les Bleus & Blancs, objectif Hull KR à Ernest Wallon lundi 18 avril, coup d’envoi 16h.

Un lundi de Pâques qui promet d’être mémorable grâce à un programme d’animations riche et un match de rugby à XIII aux enjeux de taille.