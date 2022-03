Pâques : Une chasse aux oeufs d’or au coeur de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chef toulousain Stéphane Tournié propose, du 11 au 17 avril, une grande chasse aux oeufs de Pâques au coeur de Toulouse. Le temps d’une semaine, il devient ainsi : « Le Chef aux oeufs d’or ». Explications.

Pâques et les chocolatiers ravissent chaque année les petits et les grands. Cette année, le Chef Stéphane Tournié a décidé de s’inviter à cette grande fête populaire et gourmande. C’est une chasse aux œufs géante, avec Toulouse comme terrain de jeu, que le Chef vous propose. Avec la complicité des commerçants qui lui tiennent à cœur, le chef cachera un œuf par jour chez ses « bonnes adresses » au cœur de la ville rose.

7 œufs réalisés par Stéphane Tournié seront cachés chez des commerçant(e)s dans la ville rose, du 11 au 17 avril. Un moyen ludique de (re)découvrir des adresses du centre ville, et de ne pas oublier que nous sommes toutes et tous de grands enfants !

Pourquoi des œufs « d’or » ? Car à l’intérieur de chaque œuf, des surprises vous attendent… Alors tenez vous prêt(e)s pour une chasse aux œufs géante, avec Toulouse comme terrain de jeu ! Une belle idée pour le Chef des Jardins de l’Opéra qui a conservé son étoile au guide Michelin la semaine passée.

Où trouver les indices ?

Du 11 au 17 avril, rendez vous sur Instagram pour récupérer les indices… Chaque jour un indice vous sera révélé sur le compte Instagram du chef Stéphane Tournié : https://www.instagram.com/stephane_tournie/

À vous de le déchiffrer pour récupérer chaque jour l’objet de toutes les convoitises…

Dans les œufs, des surprises gourmandes : à boire, à manger, à déguster. Des cadeaux qui feront la part belle au terroir d’Occitanie, si cher au chef.

Le programme à suivre :

● Du 4 au 8 avril :

Suivez les préparatifs sur Instagram…

● Du 11 au 16 avril :

Semaine de la chasse aux œufs au cœur des commerces Toulousains. Un indice par jour sera dévoilé sur les réseaux sociaux de Stéphane Tournié.

● Le 17 avril :

Le dernier œuf, pour une grande surprise bien méritée : Trouvez-le, et gagnez un apéro déjeunatoire ou dinatoire pour 2 au Comptoir, l’espace gourmand et convivial des Jardins de L’Opéra.

Pour participer :

Suivre le compte Instagram