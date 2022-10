Une Histoire d’amour d’Alexis Michalik à l’Aria Cornebarrieu

Partager Facebook

L’Aria Cornebarrieu accueille du 19 au 22 octobre la pièce de théâtre d’Alexis Michalik : Une Histoire d’Amour.

Après Edmond et Le Porteur d’histoires, Alexis Michalik nous dévoile une nouvelle facette de son talent. La griffe de l’auteur et metteur en scène aux sept Molières n’a pas changé : virtuosité des dialogues, trouvailles de mise en scène, maestria du rythme et humour salvateur pimentent un tsunami d’émotions brutes… Katia et Justine tombent amoureuses. Quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille. Sa seule option : son frère qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans. Le tourbillon des émotions peut commencer…

Sur scène, on retrouvera Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix, Marie-Camille Soyer et en alternance Lior Chabbat et Léontine d’Oncieu.

Plus d’infos : http://www.cornebarrieu.fr/aria/