Détours de Chant, Eponges, Dedans-Dehors…une belle semaine au théâtre du Grand Rond Toulouse !

Le Théâtre du Grand Rond nous réserve une nouvelle semaine de spectacle avec notamment des événements autour de Détours de Chant 2024.

Après le concert lundi soir du projet The Bridge proposé par l’association Un Pavé dans le Jazz, le Grand rond propose de beaux rendez-vous cette semaine entre musique, théâtre et spectacle jeune public. Le 23 janvier à 18h, l’American Cosmograph vous propose une projection unique du film Debout les femmes ! suivi d’une discussion avec son réalisateur Gilles Perret et le Collectif Le Baril du spectacle Éponges .

Du 25 janvier au 3 février, le collectif Le Baril s’installe au Grand Rond avec sa nouvelle création Éponges qui explore les mondes de celles et ceux qui épongent. De celles et ceux qui travaillent pour d’autres, sourient et font bonne figure, toute la journée. Qui se mettent de côté, pour être au service de l’humain. Quand l’éponge ne peut plus absorber, il se passe quoi ?

Pour le Jeune Public, jusqu’au 27 janvier, dans son spectacle Dedans-Dehors, la compagnie La Muse parle aux enfants et aux adultes du passage de soi au monde, de l’aller-retour permanent entre intérieur et extérieur. Leur recette pour ce spectacle tout en comptines et chansons : un incroyable instrumentarium et une bonne dose de couleurs.

Détours de Chant en tête d’affiche

Du côté des apéro-spectacles, le Théatre accueille à nouveau le festival Détours de Chant. Les deux apéros à venir joueront exceptionnellement pour l’occasion du mardi au samedi.

Du 23 au 27 janvier, découvrez Jeanne Côté. Enracinée au piano, Jeanne Côté propose un univers pop-folk-alternatif. À travers des chansons lumineuses et immersives, elle explore les états de la solitude et les joies et les repères éparpillés de la mi-vingtaine.

Puis du 30 janvier au 3 février, Hector ou rien a décidé de monter seul sur scène et il ne le regrette presque pas encore. Entre ses histoires touchantes et quelques mensonges maladroits, il a trouvé le parfait prétexte pour chanter quelques chansons, vibrantes et drôles.

Réservations et programmation sur www.grand-rond.org