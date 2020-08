Polo & Pan en tournée avec un passage à Toulouse en 2021

Partager Facebook

Polo & Pan présenteront leur nouvel album le 13 avril 2021 au Bikini de Toulouse. Ouverture des ventes le 10 juillet à 10h.

Polo & Pan signent actuellement leur retour discographique avec un nouvel EP Feel Good qui vient de sortir et qui fait suite à leur premier album Caravelle unanimement salué, certifié disque d’Or en France et disque de Platine à l’international. Pour célébrer ce retour, rien de mieux qu’une tournée Européenne et Française, avec notamment un concert à Toulouse au Bikini le 13 avril 2021, une date sur la mythique scène de l’Olympia au printemps 2021 et des concerts à Berlin, Londres, Madrid, Bruxelles etc…, pour présenter un tout nouveau spectacle et leur prochain album!

Polo & Pan en concert à Toulouse

Mardi 13 avril 2021

Le bikini

Réservations : BLEU CITRON – Tél. : 05 62 73 44 77 – www.bleucitron.net

LE BIKINI – Tél : 05 62 24 09 50- www.lebikini.com