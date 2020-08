Match Amical : Le Toulouse FC face à Rodez à Montauban

Partager Facebook

Quatrième rencontre amicale pour le TFC avec un déplacement à Montauban ce samedi 8 août pour y affronter Rodez.

La préparation continue pour les violets avec déjà un quatrième match amical après six semaines d’entrainement. Ce sera la deuxième rencontre en 5 jours après un nul face à Bordeaux (0-0) mardi à Agen. D’ailleurs, Toulouse reste sur trois nuls en trois rencontres et espère enfin connaitre le succès. Cependant, la progression se voit de jour en jour avec de meilleures dispositions offensives et surtout une défense plus sérieuse.

Ce samedi, c’est un derby occitan entre deux pensionnaires de Ligue 2, Toulouse et Rodez, qui se retrouveront d’ailleurs le 24 octobre au Stadium.

Si le TFC enchaîne les nuls, les ruthénois se sont imposé face à Clermont après une défaite contre Bourg Péronnas.

