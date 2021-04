Plus de 25 000 utilisateurs pour l’application de jardinage made in Toulouse

Dr. Jonquille & Mr. Ail, l’application gratuite de jardinage pousse vite, très vite ! Plus de 25,000 utilisateurs en moins d’un an et de nouvelles fonctionnalités.

La startup Dr. Jonquille & Mr. Ail crée à Toulouse en 2019 n’en finit plus de dynamiser le jardinage. Après le lancement, l’année dernière, de l’application Dr. Jonquille & Mr. Ail, cette dernière compte déjà plus de 25,000 utilisateurs. Les clés de la réussite ? Une application totalement gratuite et sans pubs pour apprendre les rudiments du jardinage de manière écologique. On y apprend comment semer, planter, entretenir ou récolter les plantes. Des tutoriels illustrés apprennent en quelques clics comment faire des balcons, rebords de fenêtre ou jardins, de vrais petits paradis verts.

L’appli Dr. Jonquille & Mr. Ail : apprendre ou réapprendre le jardinage

L’application Dr. Jonquille & Mr. Ail est entièrement dédiée à l’apprentissage du jardinage. Avec près de 100 espèces présentes, elle comble tous les amateurs de jardin et de potager. L’application accompagne le jardinier à chaque étape du développement de ses cultures. Du choix des plantes, jusqu’à la récolte, en passant par les méthodes de semis et d’entretien. Elle guide chaque utilisateur pour devenir un jardinier aguerri ! Fini les galères pour trouver des tutoriels ou des conseils sur une multitude de sites. Tout est compilé dans une application : Dr. Jonquille & Mr. Ail.

Des fonctionnalités innovantes et adaptées à chaque besoin

Dr. Jonquille & Mr. Ail a développé son Intelligence Jardificielle. En répondant à 4 questions, l’intelligence jardificielle de l’application permet à l’utilisateur de connaître tout ce qui va pousser chez lui, à l’endroit où il souhaite mettre des plantes.

Suivant ce que le jardinier souhaite semer ou planter, l’application le guide pas à pas pour l’aider à réaliser ses tâches. Avec des designs soignés et des visuels adaptés, ce dernier a la possibilité d’apprendre à semer, planter, entretenir ou récolter étape par étape à l’aide de superbes tutoriels. Il est désormais impossible de rater les semis ou les plantations !

Le matériel de jardinage nécessaire pour commencer à semer ou planter est répertorié et expliqué par plante. Le jardinier n’aura plus à se poser la question de l’utilité d’une serfouette, épinette ou transplantoir. L’application Dr. Jonquille & Mr. Ail lui explique l’utilité des outils et surtout s’il en a besoin pour semer les plantes qu’il souhaite ajouter à son potager !

A télécharger sur :

> https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.djma.app

> https://apps.apple.com/us/app/dr-jonquille-mr-ail/id1509273661?l=fr&ls=1