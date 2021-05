Play Off Ligue 2 : Place au MATCH entre le TFC et Grenoble !

Quitte ou double. Ce vendredi soir, le TFC joue sa saison face à Grenoble pour poursuivre le rêve de monter en Ligue 1 la saison prochaine. Chaque seconde va compter, mais le groupe est prêt !

On y est ! Une partie de la saison se joue ce vendredi soir au Stadium entre le Téfécé et Grenoble, vainqueur du Paris FC (2-0) mardi soir lors du premier tour des play-offs. La fraicheur sera certainement chez les toulousains avec une semaine de repos, bien méritée après les nombreux cas de COVID des dernières semaines. Des cas qui ont entachés la montée direct en Ligue 1. Le temps n’est pas au regret mais à la victoire.

Une équipe prête !

Et une chose est ressortie en conférence de presse: la bonne humeur et la joie de vivre du groupe. « Dans le groupe, il y a des sourires, de la joie… Et quand nous sommes sur le terrain, il y a tout de suite une grande concentration. J’aime ce paradoxe. Et sur le plan physique, je vois du jus, de la vivacité. Des choses que l’on avait perdu. » a expliqué Patrice Garande. Un paradoxe sonnant comme une bonne nouvelle pour le technicien : « On prépare cette rencontre en s’occupant de nous uniquement. La priorité a été de retrouver de la fraîcheur. Je sens mes joueurs heureux, impatients de disputer ce match. Ils sont à fond dans l’objectif ! »

Au mental !

Car il y aura match face au 4e de la saison régulière. Une rencontre sur le terrain où l’enjeu tactique sera important, mais le principal se joue ailleurs pour coach Garande : « Ce match va se jouer dans les têtes, au mental. Au niveau de la fraîcheur aussi. Il y aura de la tension, c’est sûr, et il faudra gérer ça. »

Les joueurs sont prêts. Peu importe leur place dans la hiérarchie. Si, hiérarchie il y a. « Il n’y a pas de statut ! Il y a un groupe, des joueurs qui démarrent, d’autres qui entrent en jeu. La force, c’est l’équipe, la force, c’est d’avoir plusieurs joueurs capables de faire des différences. Ce capital confiance est important. » analyse le coach des violets.

Le groupe vit bien. Une phrase répétée à longueur de temps sur les terrains de foot. A Toulouse, il semble que la réussite de cette saison passe par là avant tout chose. Et les supporteurs peuvent être fier de ce groupe là. Il vont leur montrer tout leur amour en avant match. Les violets pendant en allant chercher la qualification.

Quoi qu’il en soit, le vainqueur de cette rencontre ne sera pas encore qualifié pour la Ligue 1. Il faudra jouer un barrage aller-retour contre le 18e de L1. Mais tout commence ce vendredi soir !

Rendez-vous à 20h45 sur beIN SPORTS 1 pour suivre le match de nos Violets face au Grenoble Foot 38, en play-off 2 ! On y croit !

Le groupe

Patrice Garande a convoqué un groupe de vingt joueurs pour préparer le playoff face au Grenoble Foot 38. Dix-huit d’entre eux seront alignés sur la feuille de match ce vendredi. Découvrez les Violets appelés pour préparer ce choc.

Gardiens

Maxime Dupé – Isak Pettersson

Défenseurs

Kelvin Amian – Sébastien Dewaest – Bafodé Diakité – Ruben Gabrielsen – Deiver Machado – Steven Moreira – Anthony Rouault – Sam Sanna

Milieux

Brecht Dejaegere – Moussa Diarra – Manu Koné – Nathan Ngoumou – Stijn Spierings – Branco van den Boomen

Attaquants

Amine Adli – Janis Antiste – Vakoun Bayo – Rhys Healey