Championship: Réceptions des Lions pour le leader toulousain

Ce samedi, le Toulouse Olympique accueille les Switon Lions pour un match comptant pour le 7ème round de Championship. Le match sera à suivre en direct sur la plateforme OuRLeague à partir de 16h.

Toulouse veut continuer sur sa lancée. Leader du championnat et invaincu, les toulousains rencontrent le dernier. Car le TO c’est cinq matchs pour autant de victoires. Les Bleus et Blancs viennent de signer deux performances majuscules consécutives : 70-0 contre Widnes le 9 mai et 68-0 à Whitehaven dimanche dernier (16/05). A l’inverse, Swinton est toujours dans l’attente de son premier succès cette saison. Etant la seule équipe dans cette situation, elle occupe pour le moment la place de lanterne rouge.

Les enjeux de cette confrontation

L’objectif est toujours le même pour le TO : continuer de gagner en tâchant d’améliorer ce qui peut l’être.

Après être passés tout près de la victoire lors des deux derniers matchs – 18-20 contre Dewsbury ce lundi 17 mai et 22-23 contre Bradford la journée précédente (09/05) -, les Lions voudront enfin gagner et ne pas se laisser distancer au classement.

Les dernières fois

Hormis l’an passé, les deux clubs se croisent deux fois par saison depuis le retour du TO en Championship en 2017, soit 6 rencontres avec un bilan en faveur des Olympiens (4 victoires à 2). Les hommes de Sylvain HOULES restent néanmoins sur une défaite face à Swinton, qui était venu s’imposer à la surprise générale à Blagnac en juin 2019 (18-20).

Le groupe

Pour ce match délocalisé en Angleterre, le staff Olympien devra faire sans Andrew DIXON, blessé aux ischios-jambiers lors du dernier match, et les deux jeunes Dragons Catalans, Jordan FLOVIE et Hugo SALABIO, retournés dans leur club. Bastien ADER fait donc sa première apparition dans le groupe toulousain cette saison, de même que le pensionnaire du Centre de Formation Hugo PEZET, et la dernière recrue en date, Tony GIGOT.