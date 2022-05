Pierre Thévenoux ce mercredi à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste présentera son spectacle « Pierre Thévenoux est marrant…normalement » à la Comédie de Toulouse ce mercredi 11 mai 2022.

Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être rodé sur les scènes parisiennes, Pierre vous propose 1 heure de stand-up grinçant et efficace. Venez le voir, Il vous parlera tout aussi bien de lui, du monde, de Dieu, des pigeons et de plein d’autres trucs.

Avant de le voir Pierre Thévenoux à Toulouse ce mercredi, découvrez quelques extraits de son spectacle !

Infos : www.lacomediedetoulouse.com