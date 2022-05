NBA : L’équipe Trashtalk à la FNAC Toulouse – Labège

Partager Facebook

Samedi 14 mai, la Fnac Toulouse-Labège accueille Bastien Fontanieu et Alexandre Martins créateurs du site Trashtalk, incontournable de l’actualité NBA en France. En plus c’est les play-offs actuellement, donc ils répondront à vos questions !

Les deux spécialistes évoqueront et dédicaceront « Le Plus grand livre de basketball de tous les temps (selon TrashTalk). De sa naissance en 1891 à nos jours, la balle orange a connu une évolution qui en fait aujourd’hui un des sports les plus suivis dans le monde. Un sport qui a toujours su se réinventer pour gagner de grands combats idéologiques, sportifs ou économiques et faire tomber des barrières sociales C’est indéniable : le basketball a changé la planète et la planète a changé le basketball. Ou comme on aime le dire : voici Le plus grand livre de basketball de tous les temps (selon TrashTalk).

Rendez-vous samedi à Labège de 13h30 à 16h30 pour une belle rencontre !

Pour découvrir Trashtalk : https://trashtalk.co/