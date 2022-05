Découvrez le parcours du Vélotour à Toulouse

Partager Facebook

Le Vélotour Occitanie revient à Toulouse ce samedi 15 mai 2022 pour une belle troisième édition. Découvrez le parcours !

Toulousains, Toulousaines et amateurs de tourisme français, Vélotour Occitanie est de retour et c’est l’occasion parfaite pour (re)découvrir l’emblématique ville rose, en couple, en famille ou entre amis… Rendez-vous le 15 mai pour sillonner les rues et traverser des lieux insolites ! Les inscriptions sont ouvertes depuis le mercredi 2 février à 12h sur velotour.fr , dans la limite de 5000 places. L’année dernière, 4000 participants étaient présents.

Vélotour, un voyage dans des lieux uniques

Vélotour est une fête unique en France autour d’une balade insolite à vélo à allure libre et accessible à tous. Dans une ambiance de festival urbain, découvrez lors de cette édition 2022 toutes les facettes de Toulouse, Orléans, Le Havre, Paris, Reims, Dijon, Valencienne, Bordeaux et Tours en visitant à vélo des sites souvent fermés au public, inconnus ou encore incontournables. Depuis 15 ans, l’événement a rassemblé 355 000 participants et traversé 750 sites insolites à vélo tels que Roland Garros à Paris, l’Orange Vélodrome à Marseille, la Cité de la Gastronomie à Dijon, le Frac à Orléans…

Les lieux à ne pas manquer sur cette 3ème édition

Palais des sports André Brouat

Au programme, la traversée du terrain du FENIX Toulouse Handball, 5ème

meilleure équipe de division française !

Lycée professionnel Déodat de Séverac

L’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN accueille chaque année plus de 1200 étudiants

dans ses différentes formations et ouvre exceptionnellement ses portes aux

vélos pour cette troisième édition de Vélotour Occitanie.

Centre commercial Reflets Compans

Avez-vous déjà pédalé dans un centre commercial ? Votre centre commercial

Reflets Compans ouvrira ses portes le dimanche pour une traversée insolite à

vélo à travers les galeries.

Hôtel Dieu

Lieu emblématique de la ville le long de la Garonne. Vous avez forcément déjà

vu ce bâtiment en photo ou êtes forcément déjà passé devant. Il s’agira du

dernier lieu de passage de la boucle principale de cette édition 2022.

Inscriptions

Il reste des places disponibles!

Inscriptions en ligne sur : velotour.fr/toulouse

Tarifs :

– Enfant moins de 12 ans entre 0 et 7,5 euros

– Adulte entre 10 et 15 euros

– Demandeurs d’emploi et personnes atteintes d’un handicap : gratuit

Départs : entre 8h et 12h pour une balade de 2h à 4h