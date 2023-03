Philippe Katerine et Dana Ciocarlie en concert à Toulouse

Philippe Katerine et Dana Ciocarlie seront en concert à la Salle Nougaro Toulouse pour un show exceptionnel.

Odyssud a accueilli le tour de chant en 2016 du génialement loufoque Philippe Katerine, déjà accompagné à l’époque par Dana Ciocarlie, pianiste virtuose et multiprimée au tempérament vif-argent. Les deux artistes proposent cette fois de mêler leurs deux univers. Ils unissent leur art pour créer un dialogue entre les chansons décalées de Katerine, des mélodies de Poulenc et quelques chefs-d’œuvre intemporels de musique classique pour piano. De cette joyeuse cuisine naît une alchimie particulière, une formule magique pour un spectacle enchanteur et unique en son genre !

Un spectacle unique à découvrir ce mardi 21 mars à la Salle Nougaro.