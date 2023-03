Concours : Gagnez vos places pour Hyphen Hyphen à Toulouse !

Partager Facebook

Hyphen Hyphen sera en concert au Bikini le 28 mars prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Hyphen Hyphen est de retour ! Quatre ans se sont écoulés depuis leur deuxième album et une formidable tournée à guichets complets (près de 200 dates en deux ans) en France et en Europe. Le trio, dont on connait la réputation électrique sur scène, revient avec un troisième album “C’est la vie”. Renouant avec l’énergie du live, leur amour sincère pour la musique, le jeu et le songwriting, le groupe agence un grand album de pop sensible, dansante, mélancolique et hédoniste à la fois.

Toulouseblog vous offre des places pour voir le groupe Hyphen Hyphen sur la scène du Bikini !