Pauvres Créatures, Comme un prince…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir le très beau « Pauvres Créatures », la comédie « Comme un Prince », la reprise pour quelques jours de « Godzilla Minus One », l’animé « Krisha et le maitre de la foret » et le Voyage en pyjama » signé Pascal Thomas.

Pauvres Créatures de Yórgos Lánthimos

Avec Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents.

Comme un prince de Ali Marhyar

Avec Ahmed Sylla, Mallory Wanecque, Julia Piaton

Souleyman, 27 ans, champion de boxe en pleine préparation des J.O. avec l’Équipe de France, voit son avenir s’écrouler lorsqu’il se fissure les os de la main, suite à une bagarre dans un bar. Souleyman se fait exclure de l’équipe et est envoyé au Château de Chambord, où il doit effectuer ses 400 heures de travaux d’intérêt

Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki

Avec Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yûki Yamada

Le Japon se remet à grand peine de la Seconde Guerre mondiale qu’un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Koichi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voit là l’occasion de racheter sa conduite pendant la guerre.

Krisha et le Maître de la forêt de Jaebeom Park

Éleveuse de rennes nomade, la jeune Krisha vit avec sa famille sur les steppes de la toundra sibérienne. Lorsque sa mère tombe malade, Krisha écoute les conseils d’une vieille chamane et part à la recherche d’un mystérieux ours rouge qui lui est apparu en rêve.

Le Voyage en pyjama de Pascal Thomas

Avec Alexandre Lafaurie, Constance Labbé, Lolita Chammah

Victor, la quarantaine, professeur de lettres en vacances et prévisionniste amateur à Météo-France, est un feu-follet, un dilettante sympathique, qui se laisse vivre au gré du vent, aux côtés de sa compagne, Anne, qui commence à s’en fatiguer.