I Me Mine, Heeka et Croy en concert à Toulouse !

Soirée 100% indie-rock-pop-folk-post-punk toulousaine début 2024.Révélé aux Transmusicales grâce à une énergie live hors pair, consacré avec leur second album Ellipsis qui avait fait l’unanimité dans la sphère indé avec son single « Expectations » feat. General Elektriks, le trio franco-néo-zélandais affirme aujourd’hui une direction artistique renouant avec l’indie rock tout en conservant influences sixties et mélodies accrocheuses. A l’aube de la sortie de leur troisième album Tsu Na Mi le 26 janvier 2024, il présentera en exclusivité ses nouveaux titres et son nouveau line-up live. Submersion sonique assurée !

Cette soirée marquera aussi la sortie du premier album de la talentueuse Heeka « The Haunted Lemon » et le son de Croy composé de Jules Maison (Cathedrale, ex-Departure Kids) et Mathis Kolkoz (Blind Delon, Frust, Balafres).

Cette date sera la première date de la tournée du groupe pour présenter son nouvel album Tsu Na Mi à paraître le 26 janvier et son nouveau line-up.

Infos et réservations : lemetronum.fr