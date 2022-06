Pause Guitare sort le line up de rêve début juillet à Albi

Partager Facebook

Pendant 6 jours, le Festival Pause Guitare s’installe une nouvelle fois à Albi avec une programmation folle : M, Romeo Elvis, Orelsan, Clara Luciani, Julien Doré, Angele, Meute…

Au début de l’été, quand l’école est finie, que l’humeur est à la fête, nos regards se portent souvent vers Albi. Après une édition réduite en 2021 avec 5 000 festivaliers, Pause Guitare revient encore plus fort. Place à 5 jours de grande scène de Pratgraussals avec 4 à 6 artistes par soir , à une jauge à 17 000 personnes, à un village restauration, au retour du festival off sur la place du Vigan et du Jardin National et bien d’autres surprises !

Cette formule du festival s’étendra du 5 au 10 juillet 2022 avec une programmation ambitieuse, et sur 6 scènes : Pratgraussals, le Grand Théâtre, l’Athanor, la Scène Pollux, de Bars en Bars et le Café Plùm. Sans oublier un line up 5 étoiles avec Gael Faye, Juliette Armanet, Mika, M, Romeo Elvis, Ninho, Orelsan, Clara Luciani, Julien Doré, Angele, Bob Sinclar ou encore Gojira et Polo & Pan. Tous les styles réunis dans un meme lieu.

Vous l’aurez compris, pour ses 26 ans, Pause Guitare envoie du lourd !

Programmation :

Mercredi 6 juillet (pop / rock) : Gael Faye / Juliette Armanet / Mika / -M-

Jeudi 7 juillet (rap / urbain) : Lujipeka / Romeo Elvis / Ninho / Orelsan

Vendredi 8 juillet (piano / classique) & (pop) : Tom Bord / Sofiane Pamart & Ayo / Clara Luciani / Julien Doré / Angèle

Samedi 9 juillet (electro) : Mara / Marc Rebillet / Polo & Pan / Meute / Bob Sinclar b2b Pedro Winter

Dimanche 10 juillet (métal / hardmetal) : Employed To serve / Alien Weaponry / Gojira

Sans oublier bien sûr les concerts qui attendent le public au Grand Théâtre, à l’Athanor et en centre-ville pour mettre en lumière de nombreux artistes découverte et locaux… Un Rendez-vous majeur donc dans le Tarn pour ceux qui aiment la musique, la découverte et la flânerie avec pas moins de 8 scènes et 60 concerts au total !

Plus d’infos : https://www.pauseguitare.net/