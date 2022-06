Clip : La toulousaine Ambre présente « Maman ou papa »

Partager Facebook

Découvrez le clip de « Maman ou papa », premier extrait du 2e EP de Ambre dont la sortie est prévue le 24 juin 2022.

A deux jours de la sortie du très attendu 2 EP « Reflets », la talentueuse Ambre nous dévoile un extrait avec le titre « Maman ou papa ». La voix de la toulousaine incarne avec délicatesse et justesse un texte à la fois très intime et si universel. Ambre parle à toutes les générations. Une belle promesse pour son deuxième EP.

Reflets, le 24 juin !

Composé de 7 chansons, ce deuxième format court de Ambre nous en dévoile un peu plus sur la toulousaine entre l’intime et la personnalité publique. On aime les deux personnalité de la chanteuse qui réalise une retrospective en musique sur un an de sa vie. Entre Pop et R’N’B, découvrez la voix aérienne et touchante d’Ambre !