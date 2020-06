Patrice Garande futur entraineur du Toulouse FC

Partager Facebook

Selon le site Lesviolets.com ( https://www.lesviolets.com/actu/patrice-garande-va-signer-deux-ans-au-tfc,53892.html ), toujours très bien renseigné, Patrice Garande devrait s’engager pour une période de deux ans avec le Toulouse FC. L’officialisation devrait bientot avoir lieu, certainement lundi.

Toulouse et l’ancien entraineur de Caen négocient les termes du contrat avant une prise de fonction rapide, c’est à dire lundi si possible.

Le futur Président du club, Damien Comolli a choisi l’expérience en Ligue 2 de Patrice Garande même si dans le même temps, il aurait sondé Jocelyn Gourvennec et Réginald Ray. Comolli reste donc sur sa première idée, et va devoir composer avec Garande pour la former le staff de la saison prochaine.

Une bonne nouvelle pour le TFC qui attend toujours d’être vendu et de savoir dans quelle division il va jouer.