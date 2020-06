Toulouse. Le Salon Auto-Moto Classic à la rentrée au MEETT

Partager Facebook

Pour sa 3e édition, le Salon Auto-Moto Classic prend place du 11 au 13 septembre 2020 dans un nouvel écrin : le MEETT.

Les deux premières éditions avaient rencontré un vif succès, réunissant amateurs et passionnés de belles mécaniques à deux ou quatre roues. Cette année, c’est au tout nouveau Parc des Expositions de Toulouse, le MEETT, que se tiendra l’édition 2020. Un cadre résolument moderne et aux dimensions idéales pour accueillir « Silhouettes de légende », l’exposition phare de cette année.

Plus de 500 véhicules seront réunis sur le salon qui accueillera amateurs, curieux et passionnés de belles mécaniques et les invitera à découvrir, entre pièces de collection et pièces détachées, une exposition événement, une rétrospective, des exposants et des animations variées.

« SILHOUETTES DE LÉGENDES » : UNE EXPOSITION ÉVÉNEMENT

Organisée avec le concours de Midi Rétro Auto, cette exposition invitera petits et grands à voyager à travers les différentes époques et à découvrir l’évolution des carrosseries au fil du temps. Du début de l’automobile à la fin des années 50, ces périodes voient les plus célèbres constructeurs et carrossiers redoubler d’imagination pour donner vie à des modèles qui font aujourd’hui référence. Felber, Audineau, Labourdette, Le Tourneur & Marchand, Pininfarina… autant de noms et de créations qui font rêver les passionnés et dont l’exposition retracera l’histoire, pour le bonheur des visiteurs.

UNE RÉTROSPECTIVE ALFA ROMÉO

La célèbre marque italienne fête cette année ses 110 ans. L’occasion pour le Salon Auto Moto de célébrer plus d’un siècle de créativité à travers une exposition évoquant, sur le plateau motos, de nombreux modèles aux courbes et aux performances légendaires.

Pour la troisième année consécutive, une vente aux enchères sera animée par Maître Stanislas Machoïr, commissaire-priseur de renom. Une cinquantaine de véhicules de collection ainsi que des lots Automobilia seront mis en vente le samedi 12 septembre, pour une après-midi sûrement riche en surprises.

Salon Auto-Moto Classic

du 11 au 13 septembre 2020

Le MEETT Toulouse

Informations sur le site : www.automoto-classic.com/toulouse/