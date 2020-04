Pas de réouverture pour les salles de cinéma le 11 mai prochain !

Partager Facebook

La réouverture des salles de cinéma n’a aucune date pour le moment mais ça ne sera pas le 11 mai 2020. Les salles de Toulouse continuent, quand même, de faire vivre le cinéma !

Lundi soir, le Président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé sur la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai. Le confinement prendrait fin à cette date avec des mesures restrictives tout de même. On ne sait pas encore toutes les modalités, mais une chose est certaine : les salles de cinéma resteront fermées et n’ouvriront pas le 11 mai prochain. Les cinémas de France et de Toulouse sont fermés depuis le 15 mars dernier.

A Toulouse, les salles de Cinéma ont trouvé le moyen de garder le contact avec le public. Mieux encore de participer à leur façon à occuper les toulousains pendant le confinement : https://www.toulouseblog.fr/confinement-comment-faire-vivre-le-cinema-a-toulouse/