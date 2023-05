Palmarès Gault & Millau 2023 : Les lauréats à Toulouse et environs !

Partager Facebook

Les lauréats des Gault & Millau Occitanie 2023

Gault & Millau propose de découvrir les lauréats de ces prix Occitanie 2023. Quatre lieux toulousains sont mis à l’honneur dont Des Roses et des Orties de Yannick Delpech à Colomiers.

Gault&Millau repart sur les routes de France, pour révéler son palmarès régional 2023, au travers de son Gault&Millau Tour. La quatrième étape de l’année a eu lieu à Plaisance-du-Touch ce lundi 15 mai, au cœur de l’emblématique terroir de la région Occitanie et sous le parrainage d’exception du Chef Gérard Garrigues, Pape de la Gastronomie toulousaine.

Lors de cette édition un total de 12 Trophées ont été attribués. Et bonne nouvelle, Toulouse et ses environs ont glanés de beaux trophées. A commencer par le Gault&Millau d’Or Occitanie 2023 pour Yannick Delpech (Des roses et des Orties à Colomiers), le Jeune Talent 2023 pour Laura Pelou (Gram’s à Toulouse), le prix Jeune Talent Service en salle Occitanie 2023 pour Chloé Petit (Contre Pied à Toulouse) et enfin le prix Accueil 2023 pour Simon Carlier (Solides à Toulouse).

LE PALMARÈS

Gault&Millau d’Or Occitanie 2023

Yannick Delpech – Des Roses et des Orties (Colomiers)

Grand de Demain Occitanie 2023

Cyril Garcia – Ånga (Montpellier)

Jeune Talent Occitanie 2023

Laura Pelou – Gram’s (Toulouse)

Techniques d’Excellence Occitanie 2023

Laurent Lemal – La Balette (Collioure)

Sommelier Occitanie 2023

Margot Duffort – Le Gindreau (Saint-Médard)

Tradition d’Aujourd’hui Occitanie 2023

Jean-Baptiste Mazaud – Meurette (Rouède)

Cuisine de la mer, des lacs et des rivières Occitanie 2023

Laurent Cherchi – Reflet d’Obione (Montpellier)

Terroir d’Exception Occitanie 2023

Julie Fouillade – Lou Bourdié (Bach)

Pâtissier Occitanie 2023

François Josse – Rouge – Margaret Hôtel Chouleur

(Nîmes)

Jeune Talent Service en salle Occitanie 2023

Chloé Petit – Contre-Pied (Toulouse)

Accueil Occitanie 2023

Simon Carlier – Solides (Toulouse)

Éloquence Occitanie 2023

Amaury Guyot