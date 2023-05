Concours. Gagnez vos places pour Arnaud Ducret à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste Arnaud Ducret présentera son seul en scène That’s Life au Casino Barrière le 24 mai prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Après avoir exploré avec succès le cinéma et la télévision, Arnaud Ducret fait son retour sur scène avec son nouveau one man show : « That’s life ».

C’est l’occasion pour lui de passer en revue, avec son énergie et son humour ravageur, toutes les étapes de sa vie qui l’ont amené à être le fils, l’homme, le comédien, le papa et le mari qu’il est devenu… Voir même le grand-père qu’il deviendra… Arnaud Ducret dresse un autoportrait familial irrésistiblement drôle avec sa galerie de personnages touchants et délirants librement inspirés de son entourage.

Ce spectacle est une ode à la vie, à la famille, à l’amour et surtout à l’humour. Il faut profiter de chaque instant, rire et savourer la vie : « THAT’S LIFE » !!

Vous l’aurez compris son passage à Toulouse est un événement. C’est pourquoi Bleu Citron et Toulouse Blog vous offrent des places pour le 24 mai prochain !