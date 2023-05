Coupe du Monde 2023 : La Plus grande Fan Zone sera à Toulouse !

Partager Facebook

Annoncé lors de la Nocturne Eco la semaine passée, la plus grande Fan Zone de la Coupe du Monde de Rugby 2023 sera installée à la Praire des Filtres Toulouse. 40 000 supporters sont attendus !

Plus que quelques mois pour que le monde l’Ovalie ait les yeux rivés sur la France. De stade en stade, de ville en ville, les meilleures équipes de la planète tenteront de décrocher le plus beau trophée. A quelques mois du début de la Coupe du Monde 2023, on est dans les derniers préparatifs avant le coup d’envoi le 8 septembre prochain.

Et, aujourd’hui, c’est du côté de Toulouse que les regards se tournent. Lors de la Nocturne Eco la semaine dernière, l’Agence PGO a annoncé s’occuper de la FAN ZONE toulousaine. Elle prépare un lieu unique à la Prairie des Filtres où seront attendus 40 000 supporters. En comparaison, à Paris, la FAN ZONE ne pourra contenir que 10 000 personnes place de la Concorde. A la Pairie des Filtres, pendant un mois, entre le 8 septembre et le 28 octobre, on pourra découvrir une zone aménagée avec une partie animation avec les partenaires de l’événement, une zone détente, une zone Arena et une zone VIP. On en saura plus dans les prochains mois.